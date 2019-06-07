Смоленщина вошла в ТОП-20 лучших регионов РФ по инвестклимату

"Поступающие в экономику региона инвестиции позволяют не только сохранить имеющиеся, но и открывать новые рабочие места. В свою очередь, увеличивается налогооблагаемая база и, следовательно, растут объемы денежных средств, которые направляются на социально значимые расходные статьи бюджета и, в первую очередь, на исполнение майских указов и стратегических инициатив президента России", - отметил собеседник агентства.

"Благоприятствуя ведению бизнеса в регионе, мы поступательно развиваем инфраструктуру территорий муниципальных образований, сохраняем и приумножаем рабочие места, а увеличивающиеся поступления в бюджет направляем на реализацию национальных проектов, инициированных главой государства, решение насущных проблем смолян, в полной мере обеспечивая все социальные обязательства власти перед ними. Мы планомерно внедряем модель взаимодействия власти и деловых кругов, когда приоритетами в работе является максимальная открытость, уважительное отношение и взаимная ответственность. Первостепенное внимание уделяем упрощению процедур ведения бизнеса и снижению административной нагрузки на него путем реформирования контрольно-надзорной деятельности. Результат – налицо: сегодня Смоленская область в числе регионов-лидеров по состоянию инвестиционного климата", - сказал губернатор области Алексей Островский, комментируя\ф результаты рейтинга.