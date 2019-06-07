В ЛНР обвинили ВСУ в 14 нарушениях перемирия за неделю

ЛУГАНСК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики 100 снарядов, заявил в пятницу начальник пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Тридцать первого мая Народная милиция ЛНР заявляла о 17 нарушениях со стороны силовиков за неделю.

"В течение минувшей недели украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня. По территории республики было выпущено 100 боеприпасов", - сказал Осадчий на брифинге.

По его словам, силовики при обстрелах использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелы велись в направлении девяти населенных пунктов. "В результате обстрелов из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) с позиций подразделений 10 отдельной горно-штурмовой бригады населенного пункта Донецкий, ранения различной степени тяжести получила мирная жительница 1955 года рождения", - уточнил Осадчий.