Акимов назвал ситуацию с Huawei ущербом технологическому будущему мира

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Неинтеллигентные действия некоторых государств несут большой ущерб технологическому будущему всего мира, так прокомментировал вице-премьер РФ Максим Акимов ситуацию с компанией Huawei.

Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

"Глобально любой скандал и любые неосторожные действия, разрывающие … чувствительную глобальную технологическую повестку - это плохо. Подобного рода односторонние неосторожные, а где-то и просто неинтеллигентные действия некоторых государств - это большой ущерб технологическому будущему всего мира", - сказал Акимов журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Тем не менее, полагает он, на России эта ситуация никак не скажется.

"С точки зрения российской повестки - мы не чувствуем, что это нанесет какой-то ущерб. Во-первых, Huawei не единственный вендор, который поставляет решения, у нас существует на этом рынке олигополия, там несколько крупных игроков, которые его держат. Во-вторых, у нас есть собственные задачи по локализации решений и встраиванию российских решений в комплексные поставки для телекоммуникационных компаний", - добавил он.