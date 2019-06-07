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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Акимов назвал ситуацию с Huawei ущербом технологическому будущему мира

14:09
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Неинтеллигентные действия некоторых государств несут большой ущерб технологическому будущему всего мира, так прокомментировал вице-премьер РФ Максим Акимов ситуацию с компанией Huawei.
Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
"Глобально любой скандал и любые неосторожные действия, разрывающие … чувствительную глобальную технологическую повестку - это плохо. Подобного рода односторонние неосторожные, а где-то и просто неинтеллигентные действия некоторых государств - это большой ущерб технологическому будущему всего мира", - сказал Акимов журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Тем не менее, полагает он, на России эта ситуация никак не скажется.
логотип компании Huawei
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"С точки зрения российской повестки - мы не чувствуем, что это нанесет какой-то ущерб. Во-первых, Huawei не единственный вендор, который поставляет решения, у нас существует на этом рынке олигополия, там несколько крупных игроков, которые его держат. Во-вторых, у нас есть собственные задачи по локализации решений и встраиванию российских решений в комплексные поставки для телекоммуникационных компаний", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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