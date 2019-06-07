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РИА Новости

В Вологодской области мужчину осудили за убийство десятилетней давности

14:09
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Суд в Вологодской области приговорил мужчину за убийство 10-летней давности, которое центральный аппарат Следственного комитета России раскрыл при помощи новейших методов криминалистики, сообщает в пятницу СК.
Мать убитого в июне 2009 года в поселке Суды Череповецкого района Романа Козлова пожаловалась на волокиту следствия председателю СК России Александру Бастрыкину во время его личного приема в Вологде осенью прошлого года. Дело было передано в центральный аппарат ведомства.
"Следственным путем, используя новейшие методы криминалистики, нам пришлось расследовать и устанавливать отдельные обстоятельства. В реальной жизни нельзя запустить время вспять и переместиться на 9 лет назад. Но у следователей есть не фантастическая, а вполне научная машина времени. Это новейшие технические возможности и методы расследования", - рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Юрий Буртовой в сюжете, подготовленном пресс-службой ведомства.
По его словам, были запрошены снимки со спутника места преступления именно в момент совершения убийства, проверены сотни местных жителей на причастность к убийству, проанализированы десятки судебных медицинских экспертиз, чтобы установить точную причину смерти Козлова. Когда день преступления был восстановлен следователями практически поминутно, следователи вышли на мужчину, с которым погибшего видели в последний раз. По данным СК, им оказался местный житель Владимир Симанов, которого погибший попросил проводить на пруд, где можно порыбачить. В пути между ними возник конфликт, Симанов задушил попутчика и бросил его в лесополосе, установили следователи.
"Собранные Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Владимиру Симанову... Суд назначил Симанову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении СК.
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