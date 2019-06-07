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РИА Новости

Спикером финского парламента стал экс-премьер Матти Ванханен

14:04
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — РИА Новости. Спикером парламента Финляндии стал экс-премьер страны (2003-2010) Матти Ванханен, следует из сообщения пресс-службы парламента.
С апреля и на время формирования правительства пост спикера парламента занимал глава победившей на выборах Социал-демократической партии Антти Ринне, который в четверг стал премьер-министром Финляндии.
"Парламент избрал спикера. Матти Ванханен - новый спикер парламента. Ванханен получил 141 голос (из 200 возможных)", - говорится в сообщении.
По данным финской прессы, этот выбор идет вразрез с традициями, когда спикер выбирался от партии, занявшей второе место на выборах. Второй крупной партией в финском парламенте являются националисты "Истинные финны", которые находятся в оппозиции.
Хельсинки. Вид
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Матти Ванханену 63 года, в парламенте предыдущего созыва он занимал пост главы комитета по международным делам, член "Финляндского центра" последние 43 года. Участвовал в президентских выборах 2018 года, заняв пятое место.
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