Спикером финского парламента стал экс-премьер Матти Ванханен

ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — РИА Новости. Спикером парламента Финляндии стал экс-премьер страны (2003-2010) Матти Ванханен, следует из сообщения пресс-службы парламента.

С апреля и на время формирования правительства пост спикера парламента занимал глава победившей на выборах Социал-демократической партии Антти Ринне, который в четверг стал премьер-министром Финляндии.

"Парламент избрал спикера. Матти Ванханен - новый спикер парламента. Ванханен получил 141 голос (из 200 возможных)", - говорится в сообщении.

По данным финской прессы, этот выбор идет вразрез с традициями, когда спикер выбирался от партии, занявшей второе место на выборах. Второй крупной партией в финском парламенте являются националисты "Истинные финны", которые находятся в оппозиции.