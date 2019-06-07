Путин: Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний на своем рынке и высоко ценит готовность бизнеса КНР к совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в России высоко ценим готовность китайского бизнеса к совместной работе и заинтересованы, разумеется, в расширении присутствия компаний из Китая на российском рынке. Чтобы иностранные, в том числе и китайские инвесторы, чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата, как вы знаете", - заявил Путин на сессии российско-китайского энергетического форума, который проходит в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.