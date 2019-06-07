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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин: Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний

13:54
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний на своем рынке и высоко ценит готовность бизнеса КНР к совместной работе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы в России высоко ценим готовность китайского бизнеса к совместной работе и заинтересованы, разумеется, в расширении присутствия компаний из Китая на российском рынке. Чтобы иностранные, в том числе и китайские инвесторы, чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата, как вы знаете", - заявил Путин на сессии российско-китайского энергетического форума, который проходит в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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