Путин: Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний

"Мы в России высоко ценим готовность китайского бизнеса к совместной работе и заинтересованы, разумеется, в расширении присутствия компаний из Китая на российском рынке. Чтобы иностранные, в том числе и китайские инвесторы, чувствовали себя у нас максимально комфортно, продолжаем работать над улучшением делового климата, как вы знаете", - заявил Путин на сессии российско-китайского энергетического форума, который проходит в рамках ПМЭФ.