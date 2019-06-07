Матвиенко назвала попытку Зеленского заигрывать со всеми ошибкой

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается заигрывать со всеми, в том числе и маргиналами, это ошибочная позиция, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нельзя забывать еще и о том, что началась выборная кампания в Верховную раду. Это во многом определяет действия Зеленского и его команды, ему хочется, не имея собственной партии, получить большую поддержку граждан. И он пытается заигрывать со всеми политическими силами Украины, включая маргиналов, чтобы всем понравиться", - сказала Матвиенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"На мой взгляд, это ошибочная политика, неправильная, она не даст результата. Но надо дать ему время, он должен сформировать команду - один в поле точно не воин", - добавила спикер Совфеда.