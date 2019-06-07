Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T13:53Z
https://ria.ru/20190607/1555371060.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153077/98/1530779871_0:9:1550:881_1036x0_80_0_0_de86299bb64b8ad3d66649e2a4d624f7.jpg
РИА Новости

Матвиенко назвала попытку Зеленского заигрывать со всеми ошибкой

13:53
249
© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пытается заигрывать со всеми, в том числе и маргиналами, это ошибочная позиция, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Нельзя забывать еще и о том, что началась выборная кампания в Верховную раду. Это во многом определяет действия Зеленского и его команды, ему хочется, не имея собственной партии, получить большую поддержку граждан. И он пытается заигрывать со всеми политическими силами Украины, включая маргиналов, чтобы всем понравиться", - сказала Матвиенко в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"На мой взгляд, это ошибочная политика, неправильная, она не даст результата. Но надо дать ему время, он должен сформировать команду - один в поле точно не воин", - добавила спикер Совфеда.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
13:13
Ни в какие ворота… Зеленский обещает "жесткий ответ" на обстрелы в ДонбассеПрезидент Украины Владимир Зеленский пообещал "жесткий ответ" на обстрелы в Донбассе. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, от украинского лидера исходят противоположные заявления.
310004
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоМоскваРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 27 марта 2019
Матвиенко: Зеленскому нужно распорядиться прекратить огонь в Донбассе
РИА
Новости
Здание министерства иностранных дел РФ
Киев пока не готов к встрече в "нормандском формате", заявили в МИД России
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Матвиенко заявила об окне возможностей для переговоров России и Украины
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Володин призвал прекратить рукоплескать Зеленскому
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки в обход Москвы
Посол Франции на Украине сомневается в идее введения миротворцев в Донбасс
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал усилить экономические институты ООН
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин анонсировал появление в России так называемого цифрового омбудсмена
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний
На Украине заявили об обострении ситуации в Донбассе
На Украине задержали жителя Донбасса по подозрению в подготовке теракта
В ДНР заявили, что работа гуманитарной подгруппы в Минске разблокирована
Президент США Дональд Трамп на пресс-конфернции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 27 мая 2019
Макрон: участие Трампа в саммитах G20 и G7 не ставилось под сомнение
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак обсудил с министром энергетики Германии транзит газа через Украину
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Россия готова к вызовам и переменам, заявил Путин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
Лента новостейМолния