Матвиенко назвала попытку Зеленского заигрывать со всеми ошибкой

Ни в какие ворота… Зеленский обещает "жесткий ответ" на обстрелы в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "жесткий ответ" на обстрелы в Донбассе. Как отметила в эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, от украинского лидера исходят противоположные заявления.