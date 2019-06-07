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РИА Новости

Аргентина и Бразилия обсуждают создание общей валюты, сообщили СМИ

13:52
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июн - РИА Новости. Аргентина и Бразилия обсуждают создание общей валюты песо-реал, тема затрагивалась накануне на встрече президентов двух стран, сообщает портал Infobae со ссылкой на источники.
Эта тема возникла два месяца назад, ее обсуждали министры финансов Бразилии и Аргентины на полях весенней встречи МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
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Источники в окружении главы министерства финансов Аргентины отмечают, что эту идею не удастся реализовать в скором времени, например, в этом году, поскольку предстоит работа Центральных банков, согласование парламентов, пока идёт только обсуждение.
Идея единой валюты в рамках Меркосур (Южноамериканский общий рынок), куда входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, существует уже много лет. Не исключено, что общая валюта "песо-реал" станет прообразом "латиноамериканского евро".
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АргентинаБразилияЭкономика
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