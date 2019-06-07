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РИА Новости
Тульская область

Тульская область вошла в ТОП-10 рейтинга инвестклимата в регионах

13:45
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТульский кремль
Тульский кремль
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 7 июн - РИА Новости. Тульская область, привлекшая за последние четыре года почти полтриллиона рублей инвестиций, заняла шестое место в подготовленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации–2019, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Тульской области.
Презентация результатов национального рейтинга состоялась в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума. В рейтинге 2019 года Тульская область улучшила свои позиции в части организации прямой связи с инвесторами.
"Каждое инвестиционное соглашение содержит дорожную карту. Мониторинг и взаимодействие с инвестором в еженедельном формате осуществляет закрепленный проектный менеджер из Корпорации развития. Ведем это в CRM-системе. Инвестор, приходящий в Тульскую область, становится жителем региона, а его проблемы и продвижение – нашими общими задачами. Это командная работа, в которую мы полностью включены... Главная оценка нашей деятельности – доверие бизнеса. А за этим доверием идут новые инвестиционные проекты", – сказал губернатор области Алексей Дюмин, комментируя итоги рейтинга.
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