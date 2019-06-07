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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская область и "УРАЛХИМ" будут сотрудничать в цифровизации АПК

13:44
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© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 7 июн – РИА Новости. Тамбовская область и АО "Объединенная химическая компания "Уралхим" подписали в рамках ПМЭФ соглашение о намерениях к сотрудничеству по цифровизации в сфере АПК между сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, среди основных направлений сотрудничества сторон - формирование эффективных инструментов взаимодействия сельхозпроизводителей и органов власти области, создание развитой инновационной инфраструктуры, образовательной среды, модернизации экономики на основе технологических инноваций.

"Губернатор Александр Никитин считает цифровизацию АПК технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. Одним из направлений цифровизации является перевод агропродовольственных рынков в режим цифровой платформы. То, что в рамках соглашения будет оказана экспертная и консультационная поддержка проектов инновационных разработок для производств, будет важно для организации конкретизированной и специализированной системы цифрового взаимодействия в регионе", - сказал представитель пресс-службы.

АО "ОХК "Уралхим" – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в РФ, СНГ и Восточной Европе. Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры, а также занимает второе место в стране по объемам производства аммиака и азотных удобрений.
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