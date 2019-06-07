Тамбовская область и "УРАЛХИМ" будут сотрудничать в цифровизации АПК

"Губернатор Александр Никитин считает цифровизацию АПК технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. Одним из направлений цифровизации является перевод агропродовольственных рынков в режим цифровой платформы. То, что в рамках соглашения будет оказана экспертная и консультационная поддержка проектов инновационных разработок для производств, будет важно для организации конкретизированной и специализированной системы цифрового взаимодействия в регионе", - сказал представитель пресс-службы.