Тамбовская область и "УРАЛХИМ" будут сотрудничать в цифровизации АПК

ТАМБОВ, 7 июн – РИА Новости. Тамбовская область и АО "Объединенная химическая компания "Уралхим" подписали в рамках ПМЭФ соглашение о намерениях к сотрудничеству по цифровизации в сфере АПК между сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, среди основных направлений сотрудничества сторон - формирование эффективных инструментов взаимодействия сельхозпроизводителей и органов власти области, создание развитой инновационной инфраструктуры, образовательной среды, модернизации экономики на основе технологических инноваций.
"Губернатор Александр Никитин считает цифровизацию АПК технологическим стержнем стратегии социально-экономического развития области. Одним из направлений цифровизации является перевод агропродовольственных рынков в режим цифровой платформы. То, что в рамках соглашения будет оказана экспертная и консультационная поддержка проектов инновационных разработок для производств, будет важно для организации конкретизированной и специализированной системы цифрового взаимодействия в регионе", - сказал представитель пресс-службы.
АО "ОХК "Уралхим" – одна из крупнейших компаний на рынке минеральных удобрений в РФ, СНГ и Восточной Европе. Компания является российским лидером в производстве аммиачной селитры, а также занимает второе место в стране по объемам производства аммиака и азотных удобрений.