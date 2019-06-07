Посол Франции на Украине сомневается в идее введения миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Посол Франции на Украине Изабель Дюмон выразила сомнение в актуальности введения в Донбасс миротворцев ООН.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
"Не думаю", - сказал она в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос, остается ли в силе идея ввести миротворческую миссию.
Дюмон поддержала назначение экс-президента Украины Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. "Думаю, это хороший шаг. У Кучмы есть огромный политический опыт и авторитет, он уже был в минском процессе, он знает людей, так что это очень хороший выбор. Если у него будет доступ к (президенту Украины Владииру - ред.) Зеленскому, чтобы получать директивы от президента, то тогда это может что-то значить, и работа Кучмы будет полезной для дела", - отметила она.
Говоря о выдаче российских паспортов жителям неподконтрольных Украине территорий, посол назвала правильной реакцию нового украинского президента на это.
"Позиция Зеленского – не раздувать эту историю – правильное решение, потому что идея состоит в том, чтобы открывать все двери для мирного урегулирования, даже если это сложно, даже если с другой стороны вы получаете подобные провокации", - добавила она.