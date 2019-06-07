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РИА Новости

Минюст и Минздрав определят порядок лечения осужденных от наркомании

13:36
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за Минюстом РФ и Минздравом РФ полномочия по определению порядка контроля за осужденными, которых суд обязал лечиться от наркомании.
Закон, вносящий изменения в статью 72.1 УК РФ, опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
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Сейчас суд в качестве дополнительного наказания может обязать больных наркоманией принудительно лечиться. Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании осуществляют уголовно-исполнительные инспекции. Однако порядок такого контроля до сих пор установлен не был.
Согласно документу порядок контроля будет определяться "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения".
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