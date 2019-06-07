Минюст и Минздрав определят порядок лечения осужденных от наркомании

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, закрепляющий за Минюстом РФ и Минздравом РФ полномочия по определению порядка контроля за осужденными, которых суд обязал лечиться от наркомании.

Закон, вносящий изменения в статью 72.1 УК РФ, опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас суд в качестве дополнительного наказания может обязать больных наркоманией принудительно лечиться. Контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании осуществляют уголовно-исполнительные инспекции. Однако порядок такого контроля до сих пор установлен не был.