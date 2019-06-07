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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Адвокаты Калви сообщили, что поездка на ПМЭФ вряд ли состоится

13:34
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОснователь Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Основатель Baring Vostok Майкл Kалви в Басманном суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви сообщили со ссылкой на него, что его поездка на Петербургский международный экономический форум, по-видимому, не состоится.
"Адвокаты Майкла Калви сообщают, что он выразил им сожаление в связи с тем, что его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам", - сообщили РИА Новости адвокаты Калви со ссылкой на его слова.
В мае пресс-служба Baring Vostok сообщала, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно был зарегистрирован как участник.
Со слов адвокатов, Калви надеялся посетить форум, так как был его постоянным участником в предыдущие годы. В беседе с адвокатами он высказал слова поддержки всем портфельным компаниям фонда и команде Baring Vostok на ПМЭФ, а также выразил надежду, что работа всех участников форума будет продуктивной. Он сказал адвокатам, что благодарен бизнес-сообществу за невероятную солидарность и поддержку.
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При этом Калви с сожалением отметил в беседе со своими адвокатами, что его коллеги Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров "необоснованно содержатся под арестом в рамках коммерческого спора за контроль над банком "Восточный": им выбрана необъяснимо строгая мера пресечения, и они около четырех месяцев не видели своих родных".
В феврале Басманный суд заключил Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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