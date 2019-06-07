Адвокаты Калви сообщили, что поездка на ПМЭФ вряд ли состоится

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви сообщили со ссылкой на него, что его поездка на Адвокаты основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви сообщили со ссылкой на него, что его поездка на Петербургский международный экономический форум , по-видимому, не состоится.

"Адвокаты Майкла Калви сообщают, что он выразил им сожаление в связи с тем, что его запланированная поездка на ПМЭФ, по-видимому, не состоится по не зависящим от него причинам", - сообщили РИА Новости адвокаты Калви со ссылкой на его слова.

В мае пресс-служба Baring Vostok сообщала, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ, где он давно был зарегистрирован как участник.

Со слов адвокатов, Калви надеялся посетить форум, так как был его постоянным участником в предыдущие годы. В беседе с адвокатами он высказал слова поддержки всем портфельным компаниям фонда и команде Baring Vostok на ПМЭФ, а также выразил надежду, что работа всех участников форума будет продуктивной. Он сказал адвокатам, что благодарен бизнес-сообществу за невероятную солидарность и поддержку.

При этом Калви с сожалением отметил в беседе со своими адвокатами, что его коллеги Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров "необоснованно содержатся под арестом в рамках коммерческого спора за контроль над банком "Восточный": им выбрана необъяснимо строгая мера пресечения, и они около четырех месяцев не видели своих родных".

В феврале Басманный суд заключил Калви, одного из крупнейших инвесторов в российскую экономику, в СИЗО по уголовному делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест.