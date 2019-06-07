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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам

13:21
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Белоусов
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Иностранные инвесторы проявляют интерес к российским национальным проектам в инфраструктуре, здравоохранении, экологии и цифровой экономике, сообщил журналистам помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Накануне на полях ПМЭФ прошла встреча президента РФ Владимира Путина с иностранными инвесторами. По итогам встречи глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что иностранные инвесторы проявляют интерес к национальным проектам, инвестиции могут состояться уже в этом году.
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"В основном это инфраструктурные проекты, это здравоохранение, экология и цифровая экономика", - сказал Белоусов журналистам на просьбу прокомментировать, какие сферы интересны иностранному бизнесу.
"А что касается инвесторов, то буквально все, кто участвовал, кто пришел. Это касается и китайских наших коллег, которые большой интерес проявляют практически по все направлениям. Это касается инвесторов из арабских стран, это касается европейцев: французы, швейцарцы", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Андрей БелоусовРоссияЭкономика
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