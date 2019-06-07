Новак обсудил с министром энергетики Германии транзит газа через Украину

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак в рамках ПМЭФ обсудил с министром энергетики ФРГ Петером Альтмайером транзит российского газа через Украину, говорится в сообщении Минэнерго РФ. Российский министр также отметил, что существует несколько вариантов адаптации "Северного потока — 2" к новым требованиям газовой директивы ЕС.
"Стороны обсудили вопрос транзита российского газа по территории Украины. Российский министр также напомнил, что, несмотря на всяческое противодействие и новые риски, продолжается реализация проекта газопровода "Северный поток — 2", - сказано в сообщении.
Новак также отметил, что на конец мая 2019 года уже уложено 1,391 километра труб - 57% при общей протяженности двух ниток газопровода 2,448 километра.
"Что касается поправок в "газовую директиву" ЕС, распространяющих ее действие на территориальное море стран ЕС, предварительный анализ показывает, что есть несколько вариантов адаптации проекта "Северный поток — 2" к новым требованиям. Их изучают эксперты", - сказал Александр Новак.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.