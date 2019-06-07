В районах Хабаровского края, где паводок подтопил дома, ввели режим ЧС

ХАБАРОВСК, 7 июн - РИА Новости. Власти ввели режим ЧС на территории двух районов Хабаровского края, где паводок подтопил жилые дома и приусадебные участки, сообщает краевое правительство.

"Режим ЧС ввели краевые власти в Хабаровском районе, а также в районе имени Полины Осипенко. На реках Кур, Тунгуска и Амгунь продолжаются паводки, которые привели к подтоплению жилых домов и приусадебных участков. Вдоль пойм местами также затоплены дороги, сенокосы и огороды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от воды пострадали жители трех сел. В Хабаровском районе подтопило пять жилых домов в селе Пасека и три дома в селе Улика-Национальное. В поселке имени Полины Осипенко вода зашла на две придомовые территории.