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РИА Новости

В районах Хабаровского края, где паводок подтопил дома, ввели режим ЧС

13:19
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ХАБАРОВСК, 7 июн - РИА Новости. Власти ввели режим ЧС на территории двух районов Хабаровского края, где паводок подтопил жилые дома и приусадебные участки, сообщает краевое правительство.
"Режим ЧС ввели краевые власти в Хабаровском районе, а также в районе имени Полины Осипенко. На реках Кур, Тунгуска и Амгунь продолжаются паводки, которые привели к подтоплению жилых домов и приусадебных участков. Вдоль пойм местами также затоплены дороги, сенокосы и огороды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от воды пострадали жители трех сел. В Хабаровском районе подтопило пять жилых домов в селе Пасека и три дома в селе Улика-Национальное. В поселке имени Полины Осипенко вода зашла на две придомовые территории.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что на малых реках края начался спад воды. В частности, у поселка Полины Осипенко уровень за сутки упал на 25 сантиметров - до 951 сантиметра. Дежурившая там группа спасателей вернулась в Хабаровск. Количество подтопленных жилых домов и приусадебных участков за сутки не изменилось.
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МЧСХабаровский крайПроисшествия
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