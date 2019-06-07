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РИА Новости
Тульская область

Китайский ХММР вложит 20 млрд руб во второй этап проекта в Тульской области

13:18
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ТУЛА, 7 июн - РИА Новости. Китайский автомобильный холдинг "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (ХММР), приступивший в мае в тульском индустриальном парке "Узловая" к строительству автозавода Haval, вложит 20 миллиардов рублей в реализацию второго этапа проекта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, подписание соответствующего соглашения о намерениях в отношении заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) с холдингом ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (ХММР) состоялось в четверг в рамках Петербургского международного экономического форму.
Китайская компания 5 мая в индустриальном парке "Узловая" (Тульская область) дала старт строительству автомобильного завода Haval, который будет выпускать до 80 тысяч автомобилей в год. На первом этапе объем инвестиций составил 500 миллионов долларов.
Вторая очередь реализации инвестпроекта предполагает строительство завода двигателей, автоматических трансмиссий и локализацию производства элементов шасси, деталей интерьера и экстерьера. Планируется создание еще порядка одной тысячи новых рабочих мест, сказал собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время осмотра в Московском Кремле экспозиции собираемых в Тульской области внедорожников китайской марки Haval
5 июня, 20:49
Путин и Си Цзиньпин осмотрели в Кремле внедорожники Haval
"Тульскую область и Китай связывают крепкие деловые отношения. Китайские предприятия реализуют у нас целый ряд инвестиционных проектов с общим объемом вложений 38 миллиардов рублей. Новый проект позволит создать в регионе 1,1 тысячу рабочих мест. Буквально вчера в присутствии лидеров двух стран мы запустили автомобильный завод компании Great Wall в особой экономической зоне "Узловая". Кроме того, мы видим хорошие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Уверен, что наши дружеские отношения с КНР будут развиваться и впредь", - привели в пресс-службе слова губернатора области Алексея Дюмина.
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