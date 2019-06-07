ФосАгро: Россия может обеспечить планету чистыми продуктами питания

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. У России есть уникальный шанс обеспечить планету экологически чистыми продуктами питания, заявил генеральный директор одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений компании ФосАгро Андрей Гурьев.
"Мы поставляем экологически чистый продукт нашим клиентам. Это дает российским аграриям конкурентное преимущество. Наше сельское хозяйство становится самым экологически чистым в мире. И этот путь - от зеленой руды до зеленой еды – это и есть то переосмысление своих конкурентных преимуществ, о которых мы должны думать, как индустрия, как компания", - сказал Гурьев, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на панельной сессии "Ответственное развитие vs. устойчивое истребление: природа и технологии".
Генеральный директор ФосАгро приветствовал решение Европейского Союза о повсеместном ограничении оборота фосфорных удобрений с высоким содержанием кадмия и других тяжелых металлов.
"ФосАгро обеспечивает соответствие удобрений установленным строгим требованиям ЕС с таким запасом, что сама готова задать эталонный стандарт по их чистоте", - заявил Гурьев, отметив при этом, что компания обладает уникальным апатитовым концентратом, который не содержит кадмий и тяжелые металлы.
В с вою очередь принявшая в дискуссии председатель Комитета Совета директоров ФосАгро по устойчивому развитию Ирина Бокова отметила, что человечество стоит перед необходимостью сократить негативное влияние сельскохозяйственной деятельности на окружающую среду и одновременно обеспечить продуктами питания стремительно растущее население планеты. По ее мнению, экстенсивный путь развития сельского хозяйства является тупиковым. Она призвала государственных и частных акторов к смене парадигмы мышления и переходу к комплексному решению экологических проблем.
"Для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, нельзя продолжать расширять пашни и уничтожать леса. Невозможно решить проблемы здоровья, если продукты не являются экологически безопасными", - отметила Бокова.