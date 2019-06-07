ФосАгро: Россия может обеспечить планету чистыми продуктами питания

"Мы поставляем экологически чистый продукт нашим клиентам. Это дает российским аграриям конкурентное преимущество. Наше сельское хозяйство становится самым экологически чистым в мире. И этот путь - от зеленой руды до зеленой еды – это и есть то переосмысление своих конкурентных преимуществ, о которых мы должны думать, как индустрия, как компания", - сказал Гурьев, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) на панельной сессии "Ответственное развитие vs. устойчивое истребление: природа и технологии".