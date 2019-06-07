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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Макаров предложил переименовать Минэкономразвития

13:13
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров выступает на Неделе российского бизнеса
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров выступает на Неделе российского бизнеса
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил переименовать Минэкономразвития в "министерство хорошей статистики". Такое предложение он высказал в ходе сессии в рамках ПМЭФ "Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы".
"Давайте переименуем министерство экономического развития в министерство хорошей статистике, и тогда оно будет соответствовать тому, что оно делает", - обратился он к первому вице-премьеру РФ, министру финансов Антону Силуанову в ходе дискуссии на сессии.
В ходе мероприятия был поднят вопрос о том, что информация о положительных действиях властей, в том числе по реализации нацпроектов, не доносится до граждан. "Может нам как-то изменить подход? Сказать, что на рождение ребенка вы получите столько, чтобы люди это знали. Что диспансеризация - вот так", - сказал Макаров на сессии.
Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на это, что губернаторы и мэры городов должны выполнять этот функционал, потому что важно правильно донести эту информацию. "Часто задают такой вопрос: вы когда составите социальный портрет? Говорят, Минтруд много лет назад обещал составить социальный портрет. Социальный портрет составить можно, главное, чтобы мы к этому социальному портрету применили меры, которые эффективно будут воздействовать на ситуацию в семье, на ситуацию отдельно взятого человека", - продолжила она.
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И сейчас власти сталкиваются с тем, что люди не знают, что государство им может предложить. "К сожалению, таких семей очень много", - добавила Голикова.
На это Макаров ответил: "У меня вообще такое ощущение, что у нас, к сожалению, те, кто должны этим заниматься, занимаются в основном тем, что меняют статистику за прошлое. Потому что у нас страна стала с непредсказуемой экономической историей".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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