С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил переименовать Минэкономразвития в "министерство хорошей статистики". Такое предложение он высказал в ходе сессии в рамках ПМЭФ "Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы".

"Давайте переименуем министерство экономического развития в министерство хорошей статистике, и тогда оно будет соответствовать тому, что оно делает", - обратился он к первому вице-премьеру РФ, министру финансов Антону Силуанову в ходе дискуссии на сессии.

В ходе мероприятия был поднят вопрос о том, что информация о положительных действиях властей, в том числе по реализации нацпроектов, не доносится до граждан. "Может нам как-то изменить подход? Сказать, что на рождение ребенка вы получите столько, чтобы люди это знали. Что диспансеризация - вот так", - сказал Макаров на сессии.

Вице-премьер Татьяна Голикова ответила на это, что губернаторы и мэры городов должны выполнять этот функционал, потому что важно правильно донести эту информацию. "Часто задают такой вопрос: вы когда составите социальный портрет? Говорят, Минтруд много лет назад обещал составить социальный портрет. Социальный портрет составить можно, главное, чтобы мы к этому социальному портрету применили меры, которые эффективно будут воздействовать на ситуацию в семье, на ситуацию отдельно взятого человека", - продолжила она.

И сейчас власти сталкиваются с тем, что люди не знают, что государство им может предложить. "К сожалению, таких семей очень много", - добавила Голикова.

На это Макаров ответил: "У меня вообще такое ощущение, что у нас, к сожалению, те, кто должны этим заниматься, занимаются в основном тем, что меняют статистику за прошлое. Потому что у нас страна стала с непредсказуемой экономической историей".