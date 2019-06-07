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РИА Новости
Камчатский край

На Камчатке стартуют социальные туры к вулканам и горячим источникам

13:11
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТурист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае
Турист во время подъема на второй конус Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июн - РИА Новости. Власти Камчатки организуют социальные туры к вулканам и горячим источникам, туркомпании из краевого бюджета получат на эти цели почти 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Пресс-служба напоминает, что специализированные социальные туры проводятся в Камчатском крае с 2010 года. В этом году первые экскурсии пройдут в воскресенье, 9 июня. Организаторами бесплатных туров для отдельных групп населения выступают агентство по туризму и внешним связям региона, а также туристические компании.
"Эти туры - одна из лучших практик региона; действенная мера финансовой государственной поддержки региональных туроператоров, направленная на развитие туризма в Камчатском крае. В рамках субсидирования туристическим компаниям возмещаются 90% фактических затрат. В этом году на организацию социальных туров из бюджета края направлены почти 4,5 миллиона рублей. Субсидии предоставлены семи туристским компаниям, которые будут оказывать услуги по организации экскурсионных поездок", - сказал вице-губернатор Алексей Войтов.
По информации пресс-службы краевого правительства, участники социальных туров отправятся в поездки к Авачинскому, Мутновскому и Горелому вулканам, посетят Дачные горячие термальные источники, питомник ездовых собак "Снежные псы". Также в программе – морские прогулки по Авачинской бухте, конно-пешие туры, вертолетные экскурсии по следующим маршрутам: "Тимоновские горячие источники"; "Ходуткинские горячие источники"; "Облет вулкана Мутновского – облет вулкана Горелого – экскурсия в кальдере вулкана Ксудач – Ходуткинские горячие источники".
За последние три года в социальных турах приняли участие 2 538 человек, на эти цели было направлено более 14 миллионов рублей.
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