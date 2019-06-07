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РИА Новости

Пресс-конференция президента ОКР Станислава Позднякова

13:11
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13 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция президента Олимпийского комитета России Станислава ПОЗДНЯКОВА в формате видеомоста Москва – Минск.
Участники в Минске – представители СМИ.

С 21 по 30 июня в Минске состоятся II Европейские игры. На соревнованиях выступят более 4000 спортсменов из 50-ти стран. Как проходит подготовка сборной России?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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