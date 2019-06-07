Замглавреда RT обсудила фейковые новости с грузинскими журналистами

ТБИЛИСИ, 7 июн — РИА Новости. Теме фейковых новостей и антикризисного пиара был посвящен прошедший в пятницу в столице Грузии очередной модуль проекта SputnikPro. На нем перед местными медиаменеджерами, журналистами и PR-специалистами выступила заместитель главного редактора, руководитель пресс-службы телеканала RT Анна Белкина.

"Историй по всему миру много, но мировые СМИ крутят одни и те же пять историй. Эти медиа создали вакуум, который мы заполнили... RT и Sputnik нашли свою нишу, работают шире и делают истории, которые обходят другие СМИ, идущие по накатанной схеме. Гадости про нас пишут, но за контент платят, – сказала Белкина.