Замглавреда RT обсудила фейковые новости с грузинскими журналистами

ТБИЛИСИ, 7 июн — РИА Новости. Теме фейковых новостей и антикризисного пиара был посвящен прошедший в пятницу в столице Грузии очередной модуль проекта SputnikPro. На нем перед местными медиаменеджерами, журналистами и PR-специалистами выступила заместитель главного редактора, руководитель пресс-службы телеканала RT Анна Белкина.
"Историй по всему миру много, но мировые СМИ крутят одни и те же пять историй. Эти медиа создали вакуум, который мы заполнили... RT и Sputnik нашли свою нишу, работают шире и делают истории, которые обходят другие СМИ, идущие по накатанной схеме. Гадости про нас пишут, но за контент платят, – сказала Белкина.
"SputnikPro в очередной раз стал площадкой для открытого обмена мнениями между журналистами разных стран, – отметила руководитель Sputnik Грузия ОксанаВоинцева. – Известный российский медиаменеджер, PR-специалист мирового уровня Анна Белкина раскрыла секреты успешной работы канала RT и обсудила с коллегами ситуацию на медиарынках России и Грузии. Этот профессиональный диалог, надеюсь, достойно оценят все участники".
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Очные мастер-классы SputnikPro прошли в Азербайджане, Армении, Беларуси, Греции, Грузии, Индии, Кыргызстане, Турции и Эстонии. В Грузии SputnikPro проводился в шестой раз.
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