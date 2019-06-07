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РИА Новости

Путин подписал закон о совершенствовании механизма залога сельхозземель

13:02
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании механизма залога земель сельскохозяйственного назначения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон был разработан правительством РФ в целях повышения привлекательности участков из состава сельхозземель и привлечения дополнительных инвестиций в агропромышленный комплекс.
Документ предусматривает определение залоговой стоимости земельного участка из состава земель сельхозназначения по соглашению залогодателя с залогодержателем исходя из его кадастровой стоимости без проведения оценки рыночной стоимости этого участка.
При этом в случае обращении взыскания на заложенный земельный участок из состава земель сельхозназначения суд должен будет учитывать сезонность сельхозпроизводства и его зависимость от природно-климатических условий, а также возможность получения доходов сельхозпроизводителем, использующим такой участок, по окончании соответствующего периода сельхозработ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Ашхабаде. 31 мая 2019
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