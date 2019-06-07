Путин подписал закон о совершенствовании механизма залога сельхозземель

Закон был разработан правительством РФ в целях повышения привлекательности участков из состава сельхозземель и привлечения дополнительных инвестиций в агропромышленный комплекс.

Документ предусматривает определение залоговой стоимости земельного участка из состава земель сельхозназначения по соглашению залогодателя с залогодержателем исходя из его кадастровой стоимости без проведения оценки рыночной стоимости этого участка.

При этом в случае обращении взыскания на заложенный земельный участок из состава земель сельхозназначения суд должен будет учитывать сезонность сельхозпроизводства и его зависимость от природно-климатических условий, а также возможность получения доходов сельхозпроизводителем, использующим такой участок, по окончании соответствующего периода сельхозработ.