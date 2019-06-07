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РИА Новости

Компанию — отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 миллионов рублей

12:54
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере в Приморском крае
Белухи в вольере в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Белухи в вольере в Приморском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал одну из компаний, которая отлавливала морских животных, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Административные дела по статье о нарушении правил рыболовства в отношении четырех компаний в суд передало региональное погрануправление ФСБ.

"Суд постановил ООО "Белый кит" признать виновным и подвергнуть наказанию в виде штрафа в двукратном размере водных биоресурсов, равном 28 миллионов 173 тысячи рублей без конфискации судна и орудий нарушения", — объявил судья.

Среди нарушений — несоответствие технических средств, количества судов, неуведомление погранслужбы, незаконное место лова.
Дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина" суд рассмотрит 10 июня, ООО "Океанариум ДВ" — 11 июня.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
3 июня, 09:22
Отловщики объяснили экскурсии в "китовую тюрьму"

"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители Гринписа заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода, снега и льда.
Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года.
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в бухте Средняя.
Сахалинский областной суд постановил, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили незаконно.
Общественники требуют признать незаконными приказы об утверждении квот на вылов косаток и белух в 2018 году и обязать Росприроднадзор изъять выловленных животных и выпустить на свободу.
Косатки в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
23 мая, 12:32
Поручения Путина по "китовой тюрьме" не выполняются, заявили в Кремле
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