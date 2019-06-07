Компанию — отловщика косаток в Приморье оштрафовали на 28 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал одну из компаний, которая отлавливала морских животных, содержащихся в "китовой тюрьме" в Приморье, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Административные дела по статье о нарушении правил рыболовства в отношении четырех компаний в суд передало региональное погрануправление ФСБ.

"Суд постановил ООО "Белый кит" признать виновным и подвергнуть наказанию в виде штрафа в двукратном размере водных биоресурсов, равном 28 миллионов 173 тысячи рублей без конфискации судна и орудий нарушения", — объявил судья.

Среди нарушений — несоответствие технических средств, количества судов, неуведомление погранслужбы, незаконное место лова.

Дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина" суд рассмотрит 10 июня, ООО "Океанариум ДВ" — 11 июня.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители Гринписа заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода, снега и льда.

Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года.

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в бухте Средняя.

Сахалинский областной суд постановил, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили незаконно.