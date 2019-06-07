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РИА Новости

С-400 нельзя использовать вместе с F-35, заявил главком НАТО в Европе

12:51
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Российские комплексы С-400 несовместимы с системами НАТО, в том числе и с новейшим американским истребителем F-35, заявил в пятницу главком сил альянса в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.
Он принимал участие в работе форума по безопасности в Братиславе, где его попросили прокомментировать ситуацию с планами Турции закупить С-400.
"Система С-400 с оперативной точки зрения несовместима с НАТО", - заявил генерал участникам форума, трансляция с которого велась в интернете.
По словам Уолтерса, "оперативная совместимость означает, что система связана с существующими в НАТО ресурсами, как с точки зрения электронной, голосовой связи, так и с точки зрения технического обслуживания личным составом".
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
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"Проблема в том, что у США есть договоренность с Турцией о поставке F-35, а это совместимый с НАТО летательный аппарат, который можно использовать и обслуживать в целом по НАТО", - заявил он, добавив, что "невозможно использовать F-35 в сценарии с С-400".
По его мнению, взаимодействие этих вооружений станет "попыткой исследовать возможности F-35", а США не хотят делиться данными о возможностях этого аппарата.
Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
1401114
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С-400 «Триумф»НАТОF-35ТурцияЕвропаРоссияСШАВ мире
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