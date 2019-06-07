С-400 нельзя использовать вместе с F-35, заявил главком НАТО в Европе

БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Российские комплексы С-400 несовместимы с системами НАТО, в том числе и с новейшим американским истребителем F-35, заявил в пятницу главком сил альянса в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс.

Он принимал участие в работе форума по безопасности в Братиславе, где его попросили прокомментировать ситуацию с планами Турции закупить С-400.

"Система С-400 с оперативной точки зрения несовместима с НАТО", - заявил генерал участникам форума, трансляция с которого велась в интернете.

По словам Уолтерса, "оперативная совместимость означает, что система связана с существующими в НАТО ресурсами, как с точки зрения электронной, голосовой связи, так и с точки зрения технического обслуживания личным составом".

"Проблема в том, что у США есть договоренность с Турцией о поставке F-35, а это совместимый с НАТО летательный аппарат, который можно использовать и обслуживать в целом по НАТО", - заявил он, добавив, что "невозможно использовать F-35 в сценарии с С-400".

По его мнению, взаимодействие этих вооружений станет "попыткой исследовать возможности F-35", а США не хотят делиться данными о возможностях этого аппарата.