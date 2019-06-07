В суд передали дело мошенников, продававших пенсионерам приборы для лечения

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Полиция завершила расследование дела о мошенничестве в отношении пожилых людей, оно передано в суд, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии правоохранителей, фигуранты под видом квалифицированных медицинских специалистов рекламировали в интернете и на радио специальные приборы, якобы помогающие при лечении тяжелых болезней. Впоследствии они реализовывали пожилым людям дешевые терапевтические аппараты, не влияющие на течение заболевания. Материальный ущерб, причиненный более ста гражданам из различных регионов страны, превысил 30 миллионов рублей.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по городу Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 18 участников организованной группы в возрасте от 27 до 45 лет, обвиняемых в мошенничестве в отношении пенсионеров", - сказала Волк.

По ее словам, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Черемушкинский суд Москвы для рассмотрения по существу. Мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), 11 фигурантов дела находятся под стражей, остальным избраны иные меры пресечения.