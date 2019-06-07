Савченко дала совет Зеленскому, как уволить министров

"Я бы на месте Зеленского делала представления (на снятие с должности – ред.) каждый день. Еще желательно по нескольку раз в день, пока депутаты не проголосуют. Да, вчера не проголосовали три представления. Я считаю, что Зеленскому нужно их подать снова, вместе с Луценко (генеральный прокурор Украины Луценко - ред.) ", - заявила в пятницу Савченко в кулуарах парламента. Трансляцию вел телеканал NewsOne.