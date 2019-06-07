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РИА Новости

Савченко дала совет Зеленскому, как уволить министров

12:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно по нескольку раз в день подавать в парламент представления на увольнение членов правительства - до тех пор, пока их всё же не отправят в отставку, считает депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Зеленский в четверг внес в Верховную раду представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака. Ранее Климкин, Полторак и Грицак написали заявления об отставке. Верховная рада не поддержала эти представления.

"Я бы на месте Зеленского делала представления (на снятие с должности – ред.) каждый день. Еще желательно по нескольку раз в день, пока депутаты не проголосуют. Да, вчера не проголосовали три представления. Я считаю, что Зеленскому нужно их подать снова, вместе с Луценко (генеральный прокурор Украины Луценко - ред.) ", - заявила в пятницу Савченко в кулуарах парламента. Трансляцию вел телеканал NewsOne.

Согласно конституции, кандидатуры на пост глав МИД и Минобороны подает на утверждение Рады президент. Кандидатуры на эти посты в администрации главы государства пока не назвали.
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