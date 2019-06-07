Зеленский поощряет ВСУ на обстрелы в Донбассе, считают в ДНР

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявляя, что украинские силовики будут "жестко" отвечать на обстрелы в Донбассе, поощряет их на нарушение режима прекращения огня, заявили в пятницу РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

"Это заявление наглядно демонстрирует политику двойных стандартов Киева. Вопреки обещаниям установить мир в Донбассе, предложениям о перемирии и запрете ведения ответного огня, обстрелы населенных пунктов республики продолжаются ежедневно", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что ночью массированному обстрелу из артиллерии подверглась Горловка, два дня назад из-за обстрела со стороны украинских силовиков ранен мирный житель. В народной милиции отметили, что выступают за мирное разрешение конфликта и, чтобы прекратить огонь в Донбассе, Зеленскому достаточно дать соответствующий приказ.