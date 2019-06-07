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РИА Новости

Зеленский поощряет ВСУ на обстрелы в Донбассе, считают в ДНР

12:49
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявляя, что украинские силовики будут "жестко" отвечать на обстрелы в Донбассе, поощряет их на нарушение режима прекращения огня, заявили в пятницу РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее Зеленский заявил, что украинские военные будут "отвечать жестко и в соответствии с ситуацией" на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
09:59
Зеленский пообещал жесткий ответ на обстрелы в Донбассе
"Это заявление наглядно демонстрирует политику двойных стандартов Киева. Вопреки обещаниям установить мир в Донбассе, предложениям о перемирии и запрете ведения ответного огня, обстрелы населенных пунктов республики продолжаются ежедневно", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что ночью массированному обстрелу из артиллерии подверглась Горловка, два дня назад из-за обстрела со стороны украинских силовиков ранен мирный житель. В народной милиции отметили, что выступают за мирное разрешение конфликта и, чтобы прекратить огонь в Донбассе, Зеленскому достаточно дать соответствующий приказ.
"Вместо этого он, как и его предшественник, такими заявлениями поощряет украинское командование на обстрелы и обострение ситуации в Донбассе. Скорее всего, Зеленский испугался угроз националистов, настроенных на продолжение конфликта, пошел у них на поводу, поскольку не хочет политического обострения внутри страны в преддверии выборов в Верховную раду", - добавили в ведомстве.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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