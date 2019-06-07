Кумпилов призвал использовать нацпроекты как ресурс решения задач Адыгеи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Национальные проекты надо использовать как реальный и эффективный путь решения значимых для региона задач с привлечением дополнительного федерального финансирования, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Консультативная комиссия Госсовета РФ на полях Петербургского международного экономического форума обсудила вопросы реализации нацпроектов, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. Отмечается, что речь шла в том числе о финансировании региональных программ, предоставлении межбюджетных трансфертов.

"Неукоснительное достижение к концу года целевых показателей по национальным проектам президента РФ – главная наша цель. Необходимо в полной мере использовать данный ресурс как один из реальных и эффективных путей решения значимых для региона задач с привлечением дополнительного федерального финансирования", - приводит пресс-служба слова Кумпилова по итогам заседания.

По данным республиканского правительства, в Адыгее утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам, в 2019 году на их реализацию будет направлено почти 3,5 миллиарда рублей.