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РИА Новости
Республика Адыгея

Кумпилов призвал использовать нацпроекты как ресурс решения задач Адыгеи

12:48
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© РИА Новости / Валерий МельниковГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
© РИА Новости / Валерий Мельников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Национальные проекты надо использовать как реальный и эффективный путь решения значимых для региона задач с привлечением дополнительного федерального финансирования, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Консультативная комиссия Госсовета РФ на полях Петербургского международного экономического форума обсудила вопросы реализации нацпроектов, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи. Отмечается, что речь шла в том числе о финансировании региональных программ, предоставлении межбюджетных трансфертов.
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"Неукоснительное достижение к концу года целевых показателей по национальным проектам президента РФ – главная наша цель. Необходимо в полной мере использовать данный ресурс как один из реальных и эффективных путей решения значимых для региона задач с привлечением дополнительного федерального финансирования", - приводит пресс-служба слова Кумпилова по итогам заседания.
По данным республиканского правительства, в Адыгее утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам, в 2019 году на их реализацию будет направлено почти 3,5 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловАдыгеяЭкономика
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