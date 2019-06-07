В Свердловской области подросток получил ожоги 90% тела на железной дороге

По предварительным данным, вечером в четверг в Свердловской области на станции "Бисертский Завод" Горьковской железной дороги 14-летний подросток забрался на железнодорожный кран-укладчик, в результате чего получил поражение электрическим током. С ожогами 90% тела он доставлен в реанимацию, где за его жизнь ведут борьбу врачи.