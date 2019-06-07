Заседание Зиновьевского клуба

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13 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба, приуроченное к 20-летию возвращения на Родину выдающегося русского мыслителя Александра Зиновьева из изгнания, состоявшегося по решению руководства СССР 6 августа 1978 года.