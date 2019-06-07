Заседание Зиновьевского клуба

Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, вдова Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба, пианист и композитор, младшая дочь Зиновьевых Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- политический и общественный деятель, организатор возвращения семьи Зиновьевых на Родину Сергей БАБУРИН;
- генеральный консул РФ в Мюнхене, друг семьи Михаил ЛОГВИНОВ;
- директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова, инициатор и организатор выставки на Страстном бульваре Владимир СЕМЕНОВ.
Модератор – координатор Зиновьевского клуба, теле- и радиоведущий Дмитрий КУЛИКОВ.
30 июня, в день возвращения Александра Зиновьева в Россию, на Страстном бульваре откроется выставка стендов, посвященная этому событию. Александр Зиновьев — академик, автор более 40-ка книг, лауреат многочисленных международных литературных и научных премий, почетный гражданин Франции и Италии, летчик-штурмовик, участвовавший в Великой Отечественной войне, подвергся гонениям со стороны советских властей: из капитана его разжаловали в рядовые, лишили научных званий, боевых наград и советского гражданства.
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- сопредседатель Зиновьевского клуба, вдова Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба, пианист и композитор, младшая дочь Зиновьевых Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- политический и общественный деятель, организатор возвращения семьи Зиновьевых на Родину Сергей БАБУРИН;
- генеральный консул РФ в Мюнхене, друг семьи Михаил ЛОГВИНОВ;
- директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова, инициатор и организатор выставки на Страстном бульваре Владимир СЕМЕНОВ.
Модератор – координатор Зиновьевского клуба, теле- и радиоведущий Дмитрий КУЛИКОВ.
30 июня, в день возвращения Александра Зиновьева в Россию, на Страстном бульваре откроется выставка стендов, посвященная этому событию. Александр Зиновьев — академик, автор более 40-ка книг, лауреат многочисленных международных литературных и научных премий, почетный гражданин Франции и Италии, летчик-штурмовик, участвовавший в Великой Отечественной войне, подвергся гонениям со стороны советских властей: из капитана его разжаловали в рядовые, лишили научных званий, боевых наград и советского гражданства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/