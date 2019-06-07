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РИА Новости

Заседание Зиновьевского клуба

12:44
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13 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится заседание Зиновьевского клуба, приуроченное к 20-летию возвращения на Родину выдающегося русского мыслителя Александра Зиновьева из изгнания, состоявшегося по решению руководства СССР 6 августа 1978 года.
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, вдова Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- арт-директор Зиновьевского клуба, пианист и композитор, младшая дочь Зиновьевых Ксения ЗИНОВЬЕВА;
- политический и общественный деятель, организатор возвращения семьи Зиновьевых на Родину Сергей БАБУРИН;
- генеральный консул РФ в Мюнхене, друг семьи Михаил ЛОГВИНОВ;
- директор Библиотеки искусств им. А.П. Боголюбова, инициатор и организатор выставки на Страстном бульваре Владимир СЕМЕНОВ.

Модератор – координатор Зиновьевского клуба, теле- и радиоведущий Дмитрий КУЛИКОВ.

30 июня, в день возвращения Александра Зиновьева в Россию, на Страстном бульваре откроется выставка стендов, посвященная этому событию. Александр Зиновьев — академик, автор более 40-ка книг, лауреат многочисленных международных литературных и научных премий, почетный гражданин Франции и Италии, летчик-штурмовик, участвовавший в Великой Отечественной войне, подвергся гонениям со стороны советских властей: из капитана его разжаловали в рядовые, лишили научных званий, боевых наград и советского гражданства.

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