Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.
Рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив (АСИ), его результаты были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В 2018 и 2017 годах регион занимал девятую позицию.
Отмечается, что агентство учитывало 44 показателя по четырем направления: качество предоставления государственных услуг, эффективность институтов для бизнеса, уровень развития инфраструктуры, поддержка малого предпринимательства.