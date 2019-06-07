Подмосковье улучшило позиции в рейтинге инвестклимата в регионах

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Московская область поднялось на две позиции в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, заняв седьмое место, сообщали в пресс-службе правительства Подмосковья.

Рейтинг был составлен Агентством стратегических инициатив (АСИ), его результаты были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В 2018 и 2017 годах регион занимал девятую позицию.