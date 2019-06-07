Руденя: в Верхневолжье могут создать Центр ядерной медицины

ТВЕРЬ, 7 июн – РИА Новости. Перспективы создания в Твери Центра ядерной медицины - позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с компьютерной томографией обсудил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Тверской области Игорь Руденя с председателем правления группы компаний "Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина" ("ЛДЦ МИБС") Аркадием Столпнером.

"Уже на начальном этапе необходимо проработать все вопросы, касающиеся строительства центра, чтобы своевременно реализовать проект. Сегодня очень важно особое внимание уделять диагностике заболеваний и ее доступности для жителей Тверской области", - сказал глава региона.

По информации пресс-службы правительства Тверской области, ожидаемый объем инвестиций в создание центра составит порядка 250 миллионов рублей, заявленный срок реализации проекта — 12-14 месяцев. Размещение центра планируется на базе Клинической больницы номер 7.

Подготовку кадров для работы в новом диагностическом центре "ЛДЦ МИБС" планирует вести во взаимодействии с Тверским государственным медицинским университетом.

Более десяти лет назад в Твери было открыто одно из отделений МРТ-диагностики "ЛДЦ МИБС". Создание нового амбулаторно-поликлинического учреждения, где будут объединены передовые методы диагностики онкологических заболеваний, позволит обеспечить жителей региона качественной высокотехнологичной медицинской помощью.