В НАТО пообещали продолжать помогать ВСУ повышать уровень подготовки

БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Страны НАТО намерены продолжать оказывать содействие украинским ВС в повышении уровня подготовки, чтобы позволить им на "адекватном" уровне обеспечивать сдерживание, заявил в пятницу новый главком сил альянса в Европе, американский генерал Тод Уолтерс.

Он принимал участие в работе форума по безопасности в Братиславе. Ведущий спросил у генерала, планирует ли НАТО наращивать помощь Украине.

"Если говорить с позиции командующего американо-европейскими силами, то уже есть взаимодействие в плане подготовки, в том, чтобы найти возможности помочь украинским ВС улучшить их способность адекватно обеспечивать безопасность территории. Могу сказать, что такое взаимодействие продолжается, и мое мнение таково, что оно может увеличиться в ближайшие несколько лет", - сказал Уолтерс.

По его словам, взаимодействие альянса и входящих в него стран с Киевом призвано способствовать тому, чтобы украинские силы "были больше способны сдерживать" и обеспечивать "адекватную защиту". "И мы сфокусированы на этом", - сказал Уолтерс.