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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Москва стала регионом с самым привлекательным инвестклиматом

12:28
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДорогомиловская улица в Москве и Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Дорогомиловская улица в Москве и Московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Лидерство Москвы в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России по итогам 2019 года, результаты которого объявлены Агентством стратегических инициатив в пятницу на ПМЭФ-2019, - закономерный результат многолетней системной работы по созданию институтов и мер поддержки, цифровизации взаимодействия бизнеса и власти, городских инвестиций в инфраструктуру и городскую среду, считает заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"О постоянном росте инвестиционной активности в Москве свидетельствует статистика: по итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал в столице составил 2,43 триллиона рублей, что на 15,3% выше показателя 2017-го. За первый квартал этого года объем инвестиций в основной капитал в Москве вырос на 25,8% к аналогичному периоду года прошлого и составил 403,3 миллиарда рублей. За 8 лет – с 2010 по 2018 год – инвестиции в основной капитал увеличились в сопоставимых ценах более чем в два раза. Сегодня на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций РФ", – прокомментировал итоги рейтинга Ефимов.

Как отметили в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы, столица постоянно улучшала свои позиции: в 2016 году она занимала десятое место, в 2017-м – третье, в 2018-м – второе. Основным драйвером инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем адресной инвестиционной программы Москвы на 2019–2021 годы составляет 1,6 триллиона рублей, которые будут направлены на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, развитии новых территорий и других направлениях. Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в инфраструктуру, удается привлечь более 3 рублей частных инвестиций.
"Росту инвестиционной привлекательности столицы способствуют различные меры поддержки, которые предлагает правительство Москвы инвесторам. Так, в 2016 году был перезапущен механизм поддержки действующих эффективных предприятий, технопарков и новых инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Активно инвестирующие предприятия, которым присваиваются статусы технопарка, промышленного комплекса, индустриального парка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов. На сегодняшний день 99 компаний получают различные льготы: 48 промкомплексов, 35 технопарков, 8 якорных резидентов, 7 инвестиционных приоритетных проектов, один производитель автотранспортных средств. Объем инвестиций, осуществленных промкомплексами, технопарками и якорными резидентами за последние 5 лет, составил 91 миллиард рублей", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.
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Москва также стремится создать доступную и удобную инфраструктуру для развития малого бизнеса. На сегодняшний день в городе ведут экономическую деятельность более 332 тысяч ИП. За прошедший год прирост составил 12,5%, или более 35 тысяч индивидуальных предпринимателей.
"Столица России занимает первое место в рейтинге электронных правительств, составленном ООН. Москва старается максимально перевести предоставление информации и сервисы в онлайн, чтобы сэкономить время предпринимателей, снизить издержки. Городскими организациями оказывается более 90 видов услуг для бизнеса, из которых 55 предоставляется исключительно в электронном виде. Для удобства взаимодействия предпринимателей со столичными властями и оперативной обратной связи работает Инвестиционный портал Москвы", - добавили в департаменте.
Согласно рейтингу привлекательности европейских городов для прямых иностранных инвестиций, составляемому Financial Times (fDi’s European Cities and Regions of the Future 2018/19), столица РФ входит в пятерку лидеров по инвестиционной привлекательности среди крупнейших городов Европы и занимает первое место среди городов Восточной Европы.
Национальный рейтинг - совместный проект Агентства стратегических инициатив и четырех деловых объединений (Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, "Деловой России" и "Опоры России"). Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.
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По итогам рейтинга-2019 на второй строке разместился Татарстан, также улучшивший свои позиции (+1 пункт). Тюменская область, занявшая год назад в рейтинге АСИ первое место, в этот раз оказалась третьей. Калужская область, сделав скачок с 13-го места, разместилась на четвертой ступени и потеснила Санкт-Петербург, который теперь замыкает первую пятерку рейтинга. Далее следуют Тульская, Московская, Белгородская, Ленинградская области. Каждый из этих регионов на несколько пунктов улучшил свое положение в рейтинге. Ульяновская область сохранила 10-е место.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМосква
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