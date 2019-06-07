СК назвал причины пожара в Тверской области, в котором погибли три человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн - РИА Новости. Следователи выяснили, что пожар в частном доме в Тверской области, где погибли мужчина и двое детей, возник из-за загоревшегося дивана, следов насилия на теле жертв не обнаружено, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что 6 июня в городе Бежецк в частном доме №29 по улице Пролетарская при пожаре погибли мужчина и двое детей. Следственные органы начали проверку.

В пятницу СУСК по региону уточнил, что погибшим детям было три и два года.

"По факту произошедшего... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум или более лицам)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к расследованию уголовного дела подключились криминалисты. Место происшествия было осмотрено также следователями СК, сотрудниками МВД и МЧС.

"В ходе осмотра квартиры обнаружен и зафиксирован очаг пожара на диване в комнате, где и были обнаружены тела погибших… По результатам визуального осмотра признаков насильственной смерти на телах детей и мужчины не обнаружено. Точная причина их смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - информирует следствие.