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РИА Новости

Путин подписал закон об увеличении проверок в сфере оборота драгметаллов

12:20
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение количества плановых проверок в области производства, переработки и обращения драгоценных металлов и камней, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сейчас плановые проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в этой сфере, могут осуществляться не чаще одного раза в три года. Закон снимает это ограничение, предусматривая проведение таких проверок два и более раз в три года.
Проект закона был разработан правительством РФ в целях сокращения теневого сектора рынка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и камней и повышения прозрачности их оборота.
Выявленные факты указывают, что недобросовестные лица перерегистрируют свои предприятия чаще одного раза в год и таким образом не подпадают под контроль, пояснял ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев. В этой связи РФ, по его словам, нанесен значительный ущерб как с точки зрения федерального бюджета, недополученные доходы которого составляют не менее 5 миллиардов рублей в год, так и с точки зрения защиты прав потребителей. Объем легальных драгоценных металлов и драгоценных камней в сотни раз меньше, чем реальный оборот, отмечал замминистра.
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Сейчас федеральный государственный пробирный надзор осуществляется Пробирной палатой РФ и Гохраном. По данным Пробирной палаты за 2017 год, 90% организаций и индивидуальных предпринимателей, стоящих на спецучете, относятся к малому бизнесу.
Причем анализ ситуации, складывающейся на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней, показал, что отсутствие возможности проведения плановых проверок в отношении более 97% субъектов рынка привело к увеличению объема нелегального оборота: драгоценных камней до 95%, ювелирных изделий до 50%, драгоценных металлов до 20%, говорилось в пояснительной записке к законопроекту.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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