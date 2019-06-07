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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Чайка: прокуратуре нужны полномочия по делам против следователей

12:14
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Прокуратуре нужны полномочия по расследованию дел против спецсубъектов, в частности, следователей, это поможет снизить давление на бизнес, заявил генпрокурор Юрий Чайка в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Может быть, я бы даже пошире сделал полномочия (прокуратуры – ред.). Вы говорите о давлении на бизнес, да, оно будет существовать, пока следователь будет чувствовать себя независимым и неуязвимым будет. Он нарушает закон, а другой такой же следователь возбуждает в отношении него уголовное дело. Естественно, там срабатывает солидарность ... Мы не первый раз говорим, что полномочия по расследованию дел со спецсубъектом должны быть у органов прокуратуры", - сказал Чайка.
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Он добавил, что сегодня прокурор практически лишен возможности участвовать в расследовании уголовного дела, и когда поступает дело с обвинительным заключением, "мы не знаем, что собрано, какие доказательства, есть ли фальсификации, что соответствует действительности".
"Естественно, часто мы не замечаем, что бывают моменты, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела", - заключил генпрокурор.
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