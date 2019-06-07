Чайка: прокуратуре нужны полномочия по делам против следователей

"Может быть, я бы даже пошире сделал полномочия (прокуратуры – ред.). Вы говорите о давлении на бизнес, да, оно будет существовать, пока следователь будет чувствовать себя независимым и неуязвимым будет. Он нарушает закон, а другой такой же следователь возбуждает в отношении него уголовное дело. Естественно, там срабатывает солидарность ... Мы не первый раз говорим, что полномочия по расследованию дел со спецсубъектом должны быть у органов прокуратуры", - сказал Чайка.