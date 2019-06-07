Съезд партии Зеленского "Слуга народа" перенесли на воскресенье

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" перенесли на воскресенье, сообщила в пятницу пресс-служба партии.
Ранее пресс-служба политформирования сообщила, что съезд пройдет в субботу в Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты.
"Съезд партии "Слуга народа", запланированный на ближайшую субботу, переносится на воскресенье, 9 июня. Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, партия хочет тщательно обработать все заявки, чтобы выбрать "самых достойных кандидатов".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.