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РИА Новости

Съезд партии Зеленского "Слуга народа" перенесли на воскресенье

11:59
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© РИА Новости / Стрингер Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Съезд партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" перенесли на воскресенье, сообщила в пятницу пресс-служба партии.
Ранее пресс-служба политформирования сообщила, что съезд пройдет в субботу в Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты.
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"Съезд партии "Слуга народа", запланированный на ближайшую субботу, переносится на воскресенье, 9 июня. Нам нужен еще один дополнительный день, чтобы завершить рассмотрение анкеты тех, кто выразил желание баллотироваться от партии в мажоритарных округах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, партия хочет тщательно обработать все заявки, чтобы выбрать "самых достойных кандидатов".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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