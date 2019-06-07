Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T11:56Z
https://ria.ru/20190607/1555361457.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152718/00/1527180039_0:74:3377:1974_1036x0_80_0_0_db93f51c8bd8598d59d57b90cfbb2047.jpg
РИА Новости

Студенты медвузов из 17 стран посетят GxP-саммит в Ярославле

11:56
49
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГорода России. Ярославль
Города России. Ярославль
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Студенты и аспиранты медицинских, биотехнологических, химико-фармацевтических вузов из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья примут участие в третьем всероссийском GxP-саммите, который пройдет с 3 по 5 июля в Ярославле, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Деловая Столица", председатель благотворительного фонда "Путеводная Звезда" Татьяна Рябко.
Всероссийский GxP-саммит с международным участием нацелен на поиск талантливой молодежи и инвестирование в стартапы в фармацевтической отрасли. Ранее саммиты проходили в Туле и в Сочи. В этом году саммит проводится при поддержке Минпромторга РФ, правительства Ярославской области, губернатора области Дмитрия Миронова.
"Фонд "Путеводная Звезда" специализируется на поиске и развитии талантливой молодежи при поддержке бизнеса. Мы уже третий год проводим GxP-саммит, который занимается формированием кадрового резерва в фармацевтической отрасли", - сказала Рябко на ПМЭФ-2019.
По ее словам, в рамках саммита проводится конкурс для студентов медицинских вузов. Экспертный совет отбирает лучших кандидатов, которые, попадая на саммит, проходят дополнительные испытания, подготовленные профильными специалистами, работающими в медвузах по программам министерства здравоохранения РФ. В этом году участники конкурса также посетят три фармацевтических производства в Ярославле.
Сотрудница аптеки разбирает лекарства
15 мая, 15:12
ФАС не ожидает "вымывания" лекарств с рынка из-за перерегистрации цен
"Победитель получает 200 тысяч рублей на развитие своего проекта, второе место – 100 тысяч рублей, третье – 50 тысяч рублей", - уточнила руководитель компании.
Она добавила, что в прошлом году в конкурсе принимали участие 62 вуза, на конкурс было подано 370 заявок. В этом году организаторы уже получили более 700 заявок от студентов, прием их продолжится до 9 июня.
"После саммита в Сочи в прошлом году 52 студента получили предложения по трудоустройству, возможность стажировок за рубежом, в том числе, в Италии", - уточнила Рябко.
Кроме того, отметила она, в ноябре в Москве состоится вторая международная конференция INOPharma, посвященная инновациям в сфере фармацевтики и применению новых технологий в медицине.
"Это бизнес-конференция, направленная на решение проблем в фармацевтической отрасли и усовершенствование медицинских технологий. В рамках конференции будут разработаны предложения для профильных министерств. Мы приглашаем к участию лидеров отрасли, инвесторов, ученых, стартаперов, презентуем новые инновационные продукты и технологии, подходы к лечению различных заболеваний", - сказала Рябко.
По ее словам, на конференцию приедут участники из более чем 10 стран, в том числе, из Сингапура, Италии, Германии, Индии, Кубы, представители профильных министерств, медицинских вузов и фармацевтических компаний, а также студенты и аспиранты, которые смогут представить свои проекты и найти инвесторов.
Она добавила, что на ПМЭФ компания "Деловая Столица" презентовала первый выпуск журнала “INOPharma”, посвященный вопросам развития инноваций в фармацевтической отрасли и медицинской промышленности.
"Пилотный выпуск посвящен теме онкологии. Журнал издается на двух языках ежеквартально и распространяется бесплатно в фармацевтических компаниях и профильных ассоциациях, отраслевых и профильных мероприятиях, федеральных и региональных министерствах", - резюмировала Рябко.
000000
Обсудить 0
РоссияОбществоЭкономика
Рекомендуем
Центральный офис ВТБ в Москве. Архивное фото
ВТБ будет участвовать в нацпрограмме развития искусственного интеллекта
РИА
Новости
Строительство газовой турбины
"РЭП Холдинг" и Ansaldo создают совместное производство газовых турбин
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019
ВТБ в рамках ПМЭФ-2019 подписал шесть соглашений с главами регионов
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
Вологодчина заключит на ПМЭФ соглашения на сумму 20 млрд рублей
Лента
новостей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Ленобласть впервые вошла в первую десятку рейтинга АСИ
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Кумпилов призвал использовать нацпроекты как ресурс решения задач Адыгеи
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Редакции Sputnik в Грузии, Армении и Молдове отметили 220-летие Пушкина
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже
"Квадра" будет поставлять тепло воронежскому предприятию "Сибура"
Виды Тамбова
Тамбовщина заняла 12-е место в Национальном рейтинге инвестклимата
"Энел Россия" проведет модернизацию оборудования Невинномысской ГРЭС
Дорогомиловская улица в Москве и Московский международный деловой центр Москва-Сити
Москва стала регионом с самым привлекательным инвестклиматом
En+ будет подавать заявки на новых отборах проектов по модернизации ТЭС
Города России. Тюмень
Тюменская область – в лидерах Национального рейтинга инвестклимата
Служебная собака породной группы шалайка
Аэрофлот и кинологи УТ МВД России по ЦФО провели совместные учения
"Ростех" и "Газпром" будут производить оборудование для СПГ и турбин
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния