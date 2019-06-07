Студенты медвузов из 17 стран посетят GxP-саммит в Ярославле

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Студенты и аспиранты медицинских, биотехнологических, химико-фармацевтических вузов из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья примут участие в третьем всероссийском GxP-саммите, который пройдет с 3 по 5 июля в Ярославле, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Деловая Столица", председатель благотворительного фонда "Путеводная Звезда" Татьяна Рябко.

Всероссийский GxP-саммит с международным участием нацелен на поиск талантливой молодежи и инвестирование в стартапы в фармацевтической отрасли. Ранее саммиты проходили в Туле и в Сочи. В этом году саммит проводится при поддержке Минпромторга РФ, правительства Ярославской области, губернатора области Дмитрия Миронова.

"Фонд "Путеводная Звезда" специализируется на поиске и развитии талантливой молодежи при поддержке бизнеса. Мы уже третий год проводим GxP-саммит, который занимается формированием кадрового резерва в фармацевтической отрасли", - сказала Рябко на ПМЭФ-2019.

По ее словам, в рамках саммита проводится конкурс для студентов медицинских вузов. Экспертный совет отбирает лучших кандидатов, которые, попадая на саммит, проходят дополнительные испытания, подготовленные профильными специалистами, работающими в медвузах по программам министерства здравоохранения РФ. В этом году участники конкурса также посетят три фармацевтических производства в Ярославле.

"Победитель получает 200 тысяч рублей на развитие своего проекта, второе место – 100 тысяч рублей, третье – 50 тысяч рублей", - уточнила руководитель компании.

Она добавила, что в прошлом году в конкурсе принимали участие 62 вуза, на конкурс было подано 370 заявок. В этом году организаторы уже получили более 700 заявок от студентов, прием их продолжится до 9 июня.

"После саммита в Сочи в прошлом году 52 студента получили предложения по трудоустройству, возможность стажировок за рубежом, в том числе, в Италии", - уточнила Рябко.

Кроме того, отметила она, в ноябре в Москве состоится вторая международная конференция INOPharma, посвященная инновациям в сфере фармацевтики и применению новых технологий в медицине.

"Это бизнес-конференция, направленная на решение проблем в фармацевтической отрасли и усовершенствование медицинских технологий. В рамках конференции будут разработаны предложения для профильных министерств. Мы приглашаем к участию лидеров отрасли, инвесторов, ученых, стартаперов, презентуем новые инновационные продукты и технологии, подходы к лечению различных заболеваний", - сказала Рябко.

По ее словам, на конференцию приедут участники из более чем 10 стран, в том числе, из Сингапура, Италии, Германии, Индии, Кубы, представители профильных министерств, медицинских вузов и фармацевтических компаний, а также студенты и аспиранты, которые смогут представить свои проекты и найти инвесторов.

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Она добавила, что на ПМЭФ компания "Деловая Столица" презентовала первый выпуск журнала “INOPharma”, посвященный вопросам развития инноваций в фармацевтической отрасли и медицинской промышленности.