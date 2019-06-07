Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T11:52Z
https://ria.ru/20190607/1555361124.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155257/98/1552579847_0:256:3077:1987_1036x0_80_0_0_44f26e0c0d7eb44208bb50aacc98fbd0.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

11:52
137
© Фото : SANAЛагерь беженцев на юге Дамаска
Лагерь беженцев на юге Дамаска
© Фото : SANA
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1286 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 264 человека (женщин - 79, детей - 135), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1022 человека (женщин - 307, детей - 521)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток граждане Сирии не возвращались.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территорий в провинциях Дераа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 15:51
Путин рассказал о сотрудничестве с Ираном по Сирии
200010
Обсудить 0
Война в СирииСирияВ мире
Рекомендуем
Лагерь беженцев на юге Дамаска
Миллионы сирийцев испытали голод и бедность из-за войны, заявили в ВПП ООН
РИА
Новости
Вид на один из районов Латакии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Солдаты на танке в городе Мхарди на севере от сирийского города Хама
Сирийская армия ликвидировала группу террористов на севере Хамы
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
УВКПЧ ООН предложило Судану направить в страну мониторинговую миссию
Лента
новостей
В НАТО пообещали продолжать помогать ВСУ повышать уровень подготовки
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские силовики размещают вооружение в жилых районах, заявили в ЛНР
Города мира. Гонконг
Гонконг предложил российским компаниям льготы при размещении на бирже
Африканский лев
Из национального парка в ЮАР сбежали около 15 львов, сообщили СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
В ДНР заявили о 19 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ за сутки
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Число беженцев из Венесуэлы достигло четырех миллионов человек
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: Турция продолжит бурение на шельфе Кипра под защитой своих ВС
Участники акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. Архивное фото
Перу вводит визы для венесуэльцев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния