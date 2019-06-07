В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Свыше 1,2 тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1286 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 264 человека (женщин - 79, детей - 135), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1022 человека (женщин - 307, детей - 521)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток граждане Сирии не возвращались.