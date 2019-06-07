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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Орешкин видит предпосылки для снижения ключевой ставки ЦБ в июне

11:52
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей" в рамках ПМЭФ-2019
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что ситуация с инфляцией говорит о временном провале совокупного спроса в России, за который отвечает ЦБ.
Центральный банк влияет на совокупный спрос в экономике, а через него – на саму инфляцию. Это происходит в течение нескольких месяцев через длинную цепочку взаимосвязей, так называемый трансмиссионный механизм. Основным каналом влияния являются процентные ставки.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую. При этом она отметила, что ЦБ готов рассмотреть в ближайшее время снижение ключевой ставки, которая пока превышает нейтральный уровень в 6-7%. В настоящее время ключевая ставка составляет 7,75% годовых.
На прошлой неделе Набиуллина отмечала, что следующее заседание совета директоров по процентной политике, которое пройдет 14 июня, традиционно рассмотрит весь набор статистических данных, в том числе новые данные по росту экономики, инфляции, инфляционным ожиданиям, а также рынку труда. В апрельском релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ отмечалось, что регулятор допускает возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года.
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"Это вопрос к Центральному банку. Я могу только экономическую динамику анализировать: ситуация с инфляцией явно свидетельствует о том, что у нас есть некий временный провал совокупного спроса. А за совокупный спрос в экономике отвечает ЦБ", - сказал Орешкин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, назрело ли снижение ключевой ставки.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Максим ОрешкинЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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