Чайка заявил, что в России больше оправдательных приговоров, чем считают

"Сегодня 70% уголовных дел расследуется в особом порядке… Была ссылка, что у нас уменьшилось количество оправдательных приговоров. Я не скажу, что оно уменьшилось. Надо брать удельный вес оправдательных приговоров в делах, которые рассмотрены в обычном порядке, а мы берем из всеобщего массива. Мы берем из 100%, а надо из 30%", - сказал генпрокурор.