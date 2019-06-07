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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Чайка заявил, что в России больше оправдательных приговоров, чем считают

11:51
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" в рамках ПМЭФ-2019
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов" в рамках ПМЭФ-2019
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. При подсчете удельного веса оправдательных приговоров в России нужно брать только дела, рассматриваемые в общем порядке, потому что в 70% случаев обвиняемый заранее признает вину, заявил генпрокурор Юрий Чайка в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Сегодня 70% уголовных дел расследуется в особом порядке… Была ссылка, что у нас уменьшилось количество оправдательных приговоров. Я не скажу, что оно уменьшилось. Надо брать удельный вес оправдательных приговоров в делах, которые рассмотрены в обычном порядке, а мы берем из всеобщего массива. Мы берем из 100%, а надо из 30%", - сказал генпрокурор.
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В 2018 году, по данным Верховного суда РФ, российские суды рассмотрели уголовные дела в отношении почти 900 тысяч человек, осуждены 685 тысяч, оправданы – 2 тысячи, что составляет около 0,3%. В 2017 году доля оправдательных приговоров была ниже - 0,2%.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Юрий ЧайкаРоссияОбщество
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