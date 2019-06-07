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РИА Новости

В НАТО заявили, что следят за деятельностью России и Китая в Европе

11:38
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CC0 / U.S. Department of Defense / Тод Уолтерс
Тод Уолтерс
CC0 / U.S. Department of Defense /
БРЮССЕЛЬ, 7 июн – РИА Новости. НАТО внимательно следит за деятельностью России и Китая в Европе, заявил в пятницу новый главком ОВС альянса в Европе генерал Тод Уолтерс.
Он принимал участие в работе форума по безопасности в Братиславе.
"Моя первая забота, когда речь заходит о России и Китае, это бдительность… Конечно, в течение последних нескольких лет мы наблюдали усиление экономического и иного вовлечения Китая на европейском континенте. Мы уделяем пристальное внимание тому, что делает Китай на континенте, и, конечно, мы уделяем очень пристальное внимание тому, что РФ делает на континенте", - сказал генерал, отвечая на вопросы ведущего форума.
В частности, главкома попросили прокомментировать заявления РФ и КНР о стратегическом характере их двустороннего сотрудничества.
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При этом Уолтерс отметил, что вместе с "сохранением бдительности" важно "обеспечивать максимально высокую готовность сил", а также далее повышать осведомленность натовских структур, над чем он и намерен работать на своем посту.
Передача полномочий новому главкому сил НАТО генералу ВВС США Тоду Уолтерсу, который сменил на этом посту Кертиса Скапарротти, состоялась в начале мая.
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