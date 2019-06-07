В НАТО заявили, что следят за деятельностью России и Китая в Европе

"Моя первая забота, когда речь заходит о России и Китае, это бдительность… Конечно, в течение последних нескольких лет мы наблюдали усиление экономического и иного вовлечения Китая на европейском континенте. Мы уделяем пристальное внимание тому, что делает Китай на континенте, и, конечно, мы уделяем очень пристальное внимание тому, что РФ делает на континенте", - сказал генерал, отвечая на вопросы ведущего форума.