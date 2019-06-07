Минфин и СП предложили смягчить наказание за экономические преступления

"Я считаю, что есть у нас определенный перекос с точки зрения ответственности за правонарушения. Есть уголовные правонарушения, которые заключаются в том, что преступления против личности, жизни и здоровья, а есть экономические преступления - где-то что-то не отразил, где-то что-то сэкономил или не показал в налоговой отчетности. Так вот, я считаю, что за экономические преступления наказания должны быть соразмерно меньше, чем за уголовные такие преступления", - сказал Силуанов в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).