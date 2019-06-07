Нельзя все неудачи в экономике сваливать на правоохранителей, заявил Титов

"Нельзя говорить о росте ВВП, росте инвестиций, если у вас рост налогов плюс 2% НДС, когда у вас профицит бюджета под 3 триллиона рублей. Нельзя говорить о том, что будут в России инвестиции, если у нас тарифы растут на базовые продукции естественных монополий двухзначными цифрами, и никак не можем мы реализовать реформу установления этих тарифов. Нельзя говорить о том, что будет рост ВВП, если у нас процентная ставка в одно время вообще была самой высокой", - отметил он.