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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Нельзя все неудачи в экономике сваливать на правоохранителей, заявил Титов

11:33
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Нельзя все неудачи в экономике сваливать на правоохранительные органы, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Он указал, что отток капитала в первом квартале составил рекордные 25 миллиардов рублей. "Все-таки как омбудсмен я действительно, кажется, все время езжу по стране, встречаюсь с разными предпринимателями, и малыми и средними, и производственными. И я должен сказать, что нельзя все сваливать на правоохранительные органы", - сказал он в ходе делового завтрака Сбербанка на тему "Россия 2024: Как совместить стабильность и реформы" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
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Титов отметил, что в экономической политике существуют базовые вещи, во всем мире существуют приблизительно одинаковые рыночные правила.
"Нельзя говорить о росте ВВП, росте инвестиций, если у вас рост налогов плюс 2% НДС, когда у вас профицит бюджета под 3 триллиона рублей. Нельзя говорить о том, что будут в России инвестиции, если у нас тарифы растут на базовые продукции естественных монополий двухзначными цифрами, и никак не можем мы реализовать реформу установления этих тарифов. Нельзя говорить о том, что будет рост ВВП, если у нас процентная ставка в одно время вообще была самой высокой", - отметил он.
Ранее в четверг глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил переложить на силовиков часть ответственности за экономический рост в РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Борис Титов. Архив
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Борис ТитовЭкономика
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