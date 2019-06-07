"Игра престолов" — не просто сериал

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ИноСМИ. Серьезно "Игра престолов" — не просто сериал

Почему был так популярен сериал "Игра престолов"? Одни хвалят его на все лады, называя победой телевидения над кинематографом. Другие ругают за размывание моральных границ. Что общего у Джона Сноу и Дональда Трампа? И кого из "Игры престолов" сравнивают с Екатериной II? Обсуждают Алексей Дубосарский и Яна Наумова