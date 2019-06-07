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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В рамках дела Калви назначили новую независимую экспертизу, заявил Чайка

11:27
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© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно, в его рамках назначена новая независимая экспертиза, заявил в пятницу генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Были достаточные основания для возбуждения дела. Калви является акционером банка "Восточный экспресс", подконтрольные ему структуры взяли кредит на 2,5 миллиарда рублей. Когда наступил срок возвращения кредита, они, по сути, расплатились акциями, которые оценили в 600 тысяч рублей - в сотни тысяч раз меньше, чем стоимость кредита", - сказал он в рамках панельной сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов".
Чайка отметил, что сейчас "проводится новая независимая экспертиза в рамках уголовного дела". "На сегодняшний день дело расследуется законно, никаких сомнений в этой части у нас нет", - подчеркнул генпрокурор.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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