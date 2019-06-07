В рамках дела Калви назначили новую независимую экспертизу, заявил Чайка

"Были достаточные основания для возбуждения дела. Калви является акционером банка "Восточный экспресс", подконтрольные ему структуры взяли кредит на 2,5 миллиарда рублей. Когда наступил срок возвращения кредита, они, по сути, расплатились акциями, которые оценили в 600 тысяч рублей - в сотни тысяч раз меньше, чем стоимость кредита", - сказал он в рамках панельной сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов".