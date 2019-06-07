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РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

В субботу в парке "Сокольники" состоится концерт Фестиваля "Спасская башня"

11:17
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© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка под руководством капитана Олега Тышука
Военный оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка под руководством капитана Олега Тышука
© Фото : предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
МОСКВА, 06 июня. – РИА Новости. 8 июня в 17.00 в Парке культуры и отдыха "Сокольники" пройдет выступление постоянного участника Фестиваля "Спасская башня" - Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка под руководством капитана Олега Тышука, сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля.
"Коллектив имеет статус центрального военного оркестра Москвы, обеспечивает музыкальное сопровождение важнейших мероприятий и официальных церемоний на высшем уровне с участием мэра столицы и городского правительства. Оркестр участвует во всех военных парадах войск Московского гарнизона на Красной площади, выступает на международных фестивалях и конкурсах военно-духовых оркестров, ведёт активную концертную деятельность" - говорится в сообщении.
Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
Международный кельтский оркестр волынок и барабанов на Спасской башне
5 июня, 14:32
Оркестр волынок и барабанов выступит на "Спасской башне"
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Фестиваль "Спасская башня"Москва
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