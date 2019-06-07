В субботу в парке "Сокольники" состоится концерт Фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 06 июня. – РИА Новости. 8 июня в 17.00 в Парке культуры и отдыха "Сокольники" пройдет выступление постоянного участника Фестиваля "Спасская башня" - Военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка под руководством капитана Олега Тышука, сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля.

"Коллектив имеет статус центрального военного оркестра Москвы, обеспечивает музыкальное сопровождение важнейших мероприятий и официальных церемоний на высшем уровне с участием мэра столицы и городского правительства. Оркестр участвует во всех военных парадах войск Московского гарнизона на Красной площади, выступает на международных фестивалях и конкурсах военно-духовых оркестров, ведёт активную концертную деятельность" - говорится в сообщении.

Программа "Военные оркестры в парках" была организована в 2016 году благодаря инициативе первого музыкального руководителя Фестиваля "Спасская башня" генерал-лейтенанта Валерия Халилова и проводится Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.