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РИА Новости

Эксперты ОНФ проверят доступность питьевой воды в школах

11:15
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУченик во время обеда в столовой
Ученик во время обеда в столовой
© РИА Новости / Алексей Куденко
Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) запускают опрос о доступности питьевой воды в российских школах, сообщает пресс-служба движения.
"Изучая систему питания в образовательных учреждениях, эксперты проекта (проекта ОНФ "За честные закупки" - ред.) подготовили опрос о доступности питьевой воды для школьников. Родителям предлагается ответить на вопросы о наличии доступа к питьевой воде в школах, об организации питьевого режима и о качестве воды", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что всероссийский опрос "Школьная вода" можно будет пройти на сайте проекта ОНФ.
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Как рассказал координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта, это исследование станет продолжением всероссийских опросов о качестве питания в образовательных учреждениях, которые ранее провел Народный фронт. По словам депутата, в опросах о качестве питания приняли участие более 50 тысяч человек, а их результаты легли в основу доклада "Про питание", в котором были сформулированы предложения экспертов по совершенствованию системы питания в школах.
Координатор проекта ОНФ напомнил, что, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, в образовательных учреждениях должно быть предусмотрено "централизованное обеспечение учащихся питьевой водой", отвечающей гигиеническим требованиям.
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ОНФМоскваОбщество
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