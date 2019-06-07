Эксперты ОНФ проверят доступность питьевой воды в школах

Ученик во время обеда в столовой. Архивное фото

Ученик во время обеда в столовой

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) запускают опрос о доступности питьевой воды в российских школах, сообщает пресс-служба движения.

"Изучая систему питания в образовательных учреждениях, эксперты проекта (проекта ОНФ "За честные закупки" - ред.) подготовили опрос о доступности питьевой воды для школьников. Родителям предлагается ответить на вопросы о наличии доступа к питьевой воде в школах, об организации питьевого режима и о качестве воды", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что всероссийский опрос "Школьная вода" можно будет пройти на сайте проекта ОНФ.

Как рассказал координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта, это исследование станет продолжением всероссийских опросов о качестве питания в образовательных учреждениях, которые ранее провел Народный фронт. По словам депутата, в опросах о качестве питания приняли участие более 50 тысяч человек, а их результаты легли в основу доклада "Про питание", в котором были сформулированы предложения экспертов по совершенствованию системы питания в школах.